2021/05/30 | 15:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خشية التلاعب بالاعمار.. لجنة الانضباط تستدعي عدداً من لاعبيّ الفرق الكروية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/30 | 15:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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