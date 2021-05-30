2021/05/30 | 16:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النزاهة: صدور حكمين بحق محافظ ديالى السابق وموظفين في نينوى تسببوا بهدر 10 مليارات دينار » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:00

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: صدور حكمين بحق محافظ ديالى السابق وموظفين في نينوى تسببوا بهدر 10 مليارات دينار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: صدور حكمين بحق محافظ ديالى السابق وموظفين في نينوى تسببوا بهدر 10 مليارات دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).