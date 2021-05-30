2021/05/30 | 16:03 - المصدر: عين العراق

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الأحد 30 مايو 2021 | 03:41 مساءً

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العتبة الحسينية تستملك مليون دونم في صحراء المثنى لانشاء مشروع زراعي متكامل

أعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة عن استكمالها اجراءات استملاك مليون دونم من الاراضي بناحية السلمان في بادية محافظة المثنى، لإنشاء مشروع الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة ووزارتي الزراعة والموارد المائية.



وقال مسؤول شعبة الاراضي للمشاريع الخدمية في العتبة توفيق ادريس علاوي في بيان للعتبة، إنه "بعد تقديم طلب رسمي لاستثمار مساحة مليون دونم في ناحية السلمان، ابدى محافظ المثنى أحمد منفي موافقته السريعة وفقا للطلب الاداري المقدم، حيث اكد تعاونه وترحيبه بهكذا مشاريع من شأنها دعم المنتج الوطني من جانب، وتشغيل الايدي العاملة من جانب اخر".



وأوضح أن "هذه المساحة التي تقدر بمليون دونم ستحتوي في المستقبل القريب على مشروع زراعي متكامل، يضم الانتاج الحيواني والزراعي وكذلك المحاصيل الاستراتيجية مثل (الحنطة والشعير)، اضافة الى الاقسام المرتبطة بالزراعة والتي تدخل في الصناعة مثل معمل معجون الطماطم واخر للتعليب والالبان".



وأضاف علاوي أن "أصل طلب استثمار العتبة الحسينية المقدسة جاء وفقا للعروض التي اعلنت عنها محافظة المثنى، فضلا عن المقابلات مع وزير الزراعة للتعريف بالمشروع بأنه وطني ونسعى من خلاله لخدمة البلد بالكامل ويحتاج الى تعاون كبير، وكذلك وزارة الموارد المائية لأن طبيعة الارض في بادية السماوة تعتمد على المياه الجوفية وهذا يحتاج الى تعاون كبير من الوزارة المعنية لتوفير ما يستلزم لذلك".



يذكر أن العتبة الحسينية المقدسة تولي اهتماما واسعا لدعم القطاع الزراعي والصناعي لما تمتلكه من مصانع ومزارع بمساحات شاسعة والتي تعد من المشاريع الرائدة لدعم القطاع الزراعي وتوفير المحاصيل الاستراتيجية للمواطن العراقي بالإضافة الى تشغيل الشباب.

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