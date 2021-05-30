طريق الهاوية -18- - نادية خلوف

2021/05/30 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف نكرّر أنفسنا ، نعتقد أنّنا نتجدّد نصبر على الأيّام ، لا نغيّرها الصبر لغة الكسل التكرار ، الروتين يقتل الزمن لماذا نكرّر أنفسنا ، و لا نتغير؟ نلوذ بالصبر ، نحتمي من أنفسنا ،نركن إلى الأحزان ، الأمر أسهل، التغيير يحتاج إلى همّة ،ونحن مرتاحون مع صبرنا ..



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لو غيّرنا مقولة الصبر ،مقولة الحزن ، مقولة التّكرار .



لو انطلقنا بهمّة وسط النّهار ، لك ......





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