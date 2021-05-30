2021/05/30 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#نادية_خلوف نكرّر أنفسنا ، نعتقد أنّنا نتجدّد نصبر على الأيّام ، لا نغيّرها الصبر لغة الكسل التكرار ، الروتين يقتل الزمن لماذا نكرّر أنفسنا ، و لا نتغير؟ نلوذ بالصبر ، نحتمي من أنفسنا ،نركن إلى الأحزان ، الأمر أسهل، التغيير يحتاج إلى همّة ،ونحن مرتاحون مع صبرنا ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طريق الهاوية -18- - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#نادية_خلوف نكرّر أنفسنا ، نعتقد أنّنا نتجدّد نصبر على الأيّام ، لا نغيّرها الصبر لغة الكسل التكرار ، الروتين يقتل الزمن لماذا نكرّر أنفسنا ، و لا نتغير؟ نلوذ بالصبر ، نحتمي من أنفسنا ،نركن إلى الأحزان ، الأمر أسهل، التغيير يحتاج إلى همّة ،ونحن مرتاحون مع صبرنا ..
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لو غيّرنا مقولة الصبر ،مقولة الحزن ، مقولة التّكرار .
لو انطلقنا بهمّة وسط النّهار ، لك ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طريق الهاوية -18- - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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