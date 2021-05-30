البرلمان الإيراني يستدعي وزير الطاقة لاستجوابه بشأن أزمة الكهرباء

2021/05/30 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر البرلمان الإيراني استدعاء وزير الطاقة على خلفية حدوث أزمة نقص في امدادات الكهرباء.

ودفع الغضب الشعبي المتزايد في المدة الأخيرة البرلمان الإيراني الى استدعاء وزير الطاقة رضا أردكانيان لاستجوابه، في وقت برر الأخير الازمة ونقص امدادات الطاقة الكهربائية في مختلف مدن البلاد مشيرا الى ثلاثة أسباب لذلك وهي قلة الامطار والجفاف، وانخفاض مناسيب المياه في السدود، وارتفاع درجات الحرارة، والتي كانت سببا في تزايد الطلب على الكهرباء بمعدل تسعة آلاف ميغاواط في الأسبوع الماضي، ليرتفع مجمل استهلاك البلاد الى أربعة وخمسين الف ميغاواط مع اقتراب فصل الصيف.

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