إيران تسجل 8876 إصابة جديدة بكورونا

2021/05/30 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، تسجيل 198 حالة وفاة و 8876 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و902 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران قد ارتفع إلى 79939 .

وذكرت أن 4219 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين و 441 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

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