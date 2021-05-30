الموقف الوبائي اليومي لإصابات كورونا في العراق

2021/05/30 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية سجلت في عموم المحافظات العراقية 3474 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 4365 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 17 مصاباً خلال المدة المذكورة".

وافادت الوزارة الى ان "عدد الذين تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية بعموم العراق بلغ 13220".

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