2021/05/30 | 16:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصيبت طفلتان، اليوم الاحد، بجروح حرجة جراء سقوطهما من منصة للقفز “الترامبولين” بمدينة بارناؤول الروسية بعد انفجارها نتيجة لارتفاع الضغط الجوي.وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الصحة المحلية، “أصيبت طفلتان من مواليد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة طفلتين جراء انفجار منصة ألعاب في مدينة روسية المركز الخبري الوطني.

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