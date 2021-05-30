انخفاض الوفيات بكورونا في اقليم كوردستان

2021/05/30 | 16:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن تسجيل 592 اصابة جديدة بكورونا في عموم الاقليم.

وجا في بيان الوزارة المرقم " 459"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (9440 فحوصات جديدة)

• (3515) اربيل

• (2457) السليمانية

• (2829) دهوك

• (39) حلبجة

• (543) كرميان

• (57) رابرين

2.



الاصابات: (592 اصابات جديدة)

• (154) اربيل

• (308) السليمانية

• (77) دهوك

• (4) حلبجة

• (46) كرميان

• (3) رابرين

3.



الشفاء: (645 حالات شفاء جديدة)

• (283) اربيل

• (118) السليمانية

• (202) دهوك

• (17) حلبجة

• (15) كرميان

• (10) رابرين

4.



الوفيات: (3 حالات وفاة)

• (0) اربيل

• (1) السليمانية

• (1) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (1) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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