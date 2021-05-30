العراق يسجل 3474 اصابة جديدة و17 حالة وفاة بكورونا

2021/05/30 | 16:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، يوم الأحد، عن تسجيل 3474 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 3474 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة في عموم العراق.

واضافت، ان حالات الشفاء الجديدة بلغت 4365، مشيرة الى انها سجلت 17 حالة وفاة جديدة لمصابين بالفايروس.

واشارت الوزارة الى، ان مجموع الذين تلقوا اللقاح وصل 587728.

الوثيقة ادناه تمثل جدول مفصل للموقفين الوبائي واللقاحي في عموم العراق.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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