انخفاض لمؤشر ضحايا الجائحة في العراق وتسجيل آلاف الإصابات الجديدة

2021/05/30 | 16:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 1.19 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 3470 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 30 آيار/مايو، وتضمن تسجيل أكثر من 3470 إصابة، و17 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 4300 حالة تماثل للشفاء بمعدل 92.8%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 69 ألف شخص، بينهم 451 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 16351 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 582 ألف شخص.

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