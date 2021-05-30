سوق العقارات في دبي يزدهر على أيدي الأثرياء الهاربين من اغلاقات كورونا

2021/05/30 | 16:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيلا في جزيرة نخلة جميرا الاصطناعية في دبي في 19 أيار/مايو 2021 © اف ب جوزيبي كاكاتشي دبي (أ ف ب) – يخرج سوق العقارات في دبي من أزمة استمرت ست سنوات على أيدي مستثمرين دوليين أثرياء هربوا من إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا في بلادهم ليقودوا في الإمارة الخليجية عمليات شراء بمبالغ […]

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