2021/05/30 | 16:35 - المصدر: عين العراق

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الأحد 30 مايو 2021 | 04:30 مساءً | عدد القراءات : 9

الصحة تسجل تراجعاً في وفيات كورونا والإصابات عند 3474 حالة

سجلت وزارة الصحة والبيئة، تراجعاً بعدد الوفيات أثر مضاعفات الاصابة بفيروس كورونا.

وبحسب الموقف الوبائي اليوم الأحد للوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية فقد بلغت الوفيات الجديدة 17 حالة بينما عدد الإصابات 3474 حالة بالمقابل كانت حالات الشفاء 4365 حالة.

أما مجموع الذين تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس فقد بلغ 587 الفاً و728 حالة.

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