2021/05/30 | 16:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاحد، القاء القبض على اربعة متهمين بنزاع عشائري في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان”قوة من الواء مغاوير قيادة عمليات البصرة، القت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 4 اشخاص بنزاع عشائري في البصرة المركز الخبري الوطني.

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