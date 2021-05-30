اتلاف (حليب سائل) منتهي الصلاحية في منفذ القائم الحدودي

2021/05/30 | 16:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، اتلاف مواد غذائية (حليب سائل) لتجاوز المنتج ثلث فترة صلاحيته في منفذ القائم الحدودي.

وقالت الهياة في بيان صحفي، ان “منفذ القائم الحدودي يعلن عن اتلاف مواد غذائية (حليب سائل) لتجاوز المنتج ثلث فترة صلاحيته من تأريخ الإنتاج”.

اوضح، انه “تمت عملية الاتلاف وفق محضر اصولي من لجنة شكلت أعضاؤها الجهات المعنية والمختصة في المنفذ الحدودي”.

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