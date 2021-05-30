2021/05/30 | 16:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، الاطاحة بمسؤول ما يسمى ملف الاسرى والقتلى الدواعش غربي نينوى.وقالت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “بعملية نوعية تميزت بالتخطيط والتنفيذ المثالى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بمسؤول داعشي غربي نينوى المركز الخبري الوطني.

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