2021/05/30 | 16:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة بابل ،اليوم الاحد، عن القاء القبض على 41 مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان " مديرية شرطة بابل خلال الـ24ساعة الماضية القت القبض على 41 مطلوباً بقضايا جنائية ومخالفات قانونية متنوعة وذلك من خلال سلسلة ممارسات امنية لمتابعة مذكرات القبض بمناطق متفرقة من المحافظة".

واضافت انه " تم نقل المتهمين كافة الى مراكز التحقيق الأمنية لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل.. القبض على عدد من المطلوبين بقضايا متنوعة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل.. القبض على عدد من المطلوبين بقضايا متنوعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).