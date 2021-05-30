القبض على 41 مطلوبا في بابل خلال 24 ساعة

2021/05/30 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية شرطة بابل ،اليوم الاحد، عن القاء القبض على 41 مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مديرية شرطة بابل خلال الـ24ساعة الماضية القت القبض على 41 مطلوباً بقضايا جنائية ومخالفات قانونية متنوعة وذلك من خلال سلسلة ممارسات امنية لمتابعة مذكرات القبض بمناطق متفرقة من المحافظة".

واضافت انه "تم نقل المتهمين كافة الى مراكز التحقيق الأمنية لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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