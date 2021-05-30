تفاصيل اجتماع وزير الزراعة في الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة كردستان

2021/05/30 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

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*رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وزير الزراعة في الحكومة الاتحادية*

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 30 أيار (مايو) 2021، وزير الزراعة في الحكومة الاتحادية محمد كريم الخفاجي.وجرى في اللقاء، بحث سبل تطوير التعاون بين وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية ووزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، ولا سيما بشأن مسألة تسويق المنتجات والمحاصيل بين إقليم كوردستان ووسط العراق وجنوبه وبالعكس.كما تمت مناقشة موضوع استلام الحكومة الاتحادية لكمية القمح من مزارعي إقليم كوردستان، والتي يتم تحديدها سنوياً، كذلك تطرق الاجتماع إلى تقديم شهادات اعتماد علمية خاصة بالمحاصيل والمنتجات الزراعية في الإقليم.

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