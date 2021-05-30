الامن يقتحم منزلا ويحرر طفلا قيدته امه بالسلاسل (فيديو)

2021/05/30 | 16:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت السلطات اللبنانية، من تحرير طفل معنف قيدته امه بالسلاسل المعدنية لعدة أيام في منطقة جويا.

وقالت وسائل اعلام لبنانية، أن "فصيلة جويا في قوى الأمن الداخلي داهمت أحد المنازل في البلدة، وألقت القبض على والدة، بعد توافر معلومات عن تعنيفها لابنها، وربطه بالسلاسل المعدنية لعدة أيام".

واظهر تسجيل مصور اقتحام عناصر من القوى الأمنية اللبنانية احد المنازل عبر خلع الباب، بعد أن طرقوا عليه دون أن يجيب أحد، وتبين أن الطفل مربوط بسلسلة معدنية في قدمه، إلى جانب نافذة.

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