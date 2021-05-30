تخصيص رواتب لـ10 الاف مواطن في كركوك

2021/05/30 | 16:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائبة الماس فاضل عضوة مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الكوردستاني عن محافظة كركوك، استمرار بذل الجهود من اجل توفير رواتب الرعاية الاجتماعية للعوائل المتعففة في المحافظة.

وقالت فاضل خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الاحد: انها زارت وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الاتحادية د.عادل الركابي، لمتابعة تسهيل وانجاز معاملات اكثر من 10 الاف من المواطنين وتخصيص رواتب الرعاية الاجتماعية لهم.

واضافت، ان الركابي وعد بتسهيل انجاز معاملات العوائل المتعففة في محافظة كركوك وتخصيص موازنة مالية لهذا الغرض، مبينة ان العوائل المشمولة برواتب شبكة الرعاية الاجتماعية هي لجميع اطياف ومكونات شعب كركوك، مردفة بالقول: نحن حزب فقيد الامة مام جلال ونعمل للكورد والعرب وباقي المكونات على حد سواء".

واشارت الى انها ستستمر بمتابعة هذا الملف في سبيل تقديم خدمة اكبر للمواطنين والاسراع بانجاز معاملاتهم.

PUKmedia خاص

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