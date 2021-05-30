فتح منافد تسويق المنتوجات الى وسط وجنوب العراق

2021/05/30 | 16:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت بيكرد طالباني وزيرة الزراعة في اقليم كوردستان، فتح جميع المنافذ مع محافظات وسط وجنوب العراق، لارسال منتوجات الفلاحين.

وقالت طالباني في بيان: ان وزارتي الزراعة في اقليم كوردستان والعراق، ستعقدان مساء اليوم اجتماعا مهما لبحث المشاكل العالقة، وسبل تطوير الزراعة، موضحة، انه تقرر فتح المنافذ بين اقليم كوردستان ومحافظات وسط وجنوب العراق لتسويق الفلاحين منتجاتهم ابتداء من اليوم الاحد.

واضافت: ان جميع الطرق ستكون سالكة امام الفلاحين لتسويق المنتوجات المحلية، الى مناطق خارج اقليم كوردستان.

وكان وزير الزراعة الاتحادي محمد الخفاجي، قد وصل، السبت، الى اقليم كوردستان لبحث سبل حل المشاكل، وتطوير الزراعة ودعم المنتوج المحلي.

كما رفقت مجموعة من منتجي الدواجن والمزارعين، الخفاجي، الى اقليم كوردستان، بهدف الاطلاع عن المحادثات وبالخصوص المنافد الحدودية بين الاقليم والعراق، لاكمال الروزنامة الزراعية.

PUKmedia ترجمة

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