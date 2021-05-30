2021/05/30 | 17:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد عضو التحالف الكردستاني النائب أحمد الصفار، اليوم الأحد، وصول وفد حكومي كردي كبير إلى بغداد، موضحا الغاية من الزيارة.وقال الصفار في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



وفد حكومي كردي يصل بغداد لهذا السبب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. وفد حكومي كردي يصل بغداد لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. وفد حكومي كردي يصل بغداد لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).