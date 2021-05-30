2021/05/30 | 17:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي واعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة في بيان تسجيل ثلاثة الاف واربع مئة واربع وسبعين إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة سبع عشرة حالة، مبينة تسجيل أربعة الاف وثلاث مئة وخمس وستين حالة شفاء.

وأشار البين الى تلقي ثلاثة عشر الفا ومئتين وعشرين شخصا للقاحات فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية: تسجيل 3474 إصابة جديدة ووفاة 17 حالة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية: تسجيل 3474 إصابة جديدة ووفاة 17 حالة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).