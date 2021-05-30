سلفية لغوية مماثلة للسلفية الدينية - عبدالله عطية شناوة

2021/05/30 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة ثمة تيار ثقافي متنامي يلبس لبوس التقدمية، وهو تبار سلفي لا تختلف سلفيته كثيرا عن سلفية التيارات الدينية الإسلامية، التي تتوهم بان حل مشكلات الحاضر تتم بالعودة الى ((الماضي الإسلامي الزاهر)).



هذا التيار يتوهم أيضا أن تخلفنا الثقافي والعلمي ناجم عن عوائق لغوية سببها اللغة العربية التي يزعم المنتمون الى التيار المذكور إنها غير قابلة للتطور، وأن الحل هو أعادة أحياء اللغات التي أندثرت في العراق ومص ......





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