غدا.. البنك الدولي يطلق التقرير الرسمي للتنمية البشرية في العراق

2021/05/30 | 17:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: يطلق البنك الدولي يوم غد الاثنين، التقرير الرسمي "التنمية البشرية في العراق - مراجعة الاتفاق العام"، الذي سيناقش استجابة الحكومة لمعالجة أوجه القصور في مؤشرات الرأسمال البشري في اطار خارطة طريق اصلاحية للعراق، بمشاركة عدد من صناع القرار …

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