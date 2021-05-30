العمليات المشتركة تكشف عن آخر إجراءات رفع الحظر نهائياً- عاجل

2021/05/30 | 17:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت قيادة العمليات المشتركة، السبت، عن آخر إجراءات مسألة رفع الحظر نهائياً في البلاد.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي لـ"بغداد اليوم" إنه "لا يوجد قرار رسمي حتى اللحظة برفع الحظر الجزئي"، مبيناً أن "الحظر مستمر ولم يتم إلغاؤه كما روجت له بعض وسائل الاعلام".

وأوضح الخفاجي أن هنالك "دراسة من أجل تمديد باجات استثناء الصحفيين، الطبعة الأخيرة، أو طباعة باجات غيرها خلال اليومين المقبلين".

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