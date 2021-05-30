بالوثيقة.. رئيس هيئة الاستثمار تعيد مدير مكتبها للبرلمان

2021/05/30 | 17:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدرت رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سها داوود، اليوم الاحد، امرا وزاريا بإعادة مدير مكتبها الى دائرته في مجلس النواب.

وبحسب وثيقة صادرة عن هيئة الاستثمار حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها انه "تقرر انهاء تكليف قتيبة حمزة عباس من الهيئة الوطنية للاستثمار واعادته الى دائرته في مجلس النواب".

وعزت الهيئة بحسب الوثيقة الى "انتفاء الحاجة الى خدماته، مقررة تنفيذ الامر من تاريخ صدوره".

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