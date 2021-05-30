وفد كردي كبير يصل بغداد اليوم.. هذا ما سيبحثه

2021/05/30 | 17:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد عضو التحالف الكردستاني النائب أحمد الصفار، اليوم الأحد، وصول وفد حكومي كردي كبير إلى بغداد اليوم.

وقال الصفار في تصريح اوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) وتابعته (بغداد اليوم)، إن "وفدا حكوميا كبيرا من الاقليم سيصل اليوم لبغداد للقاء مسؤولي الحكومة حصرا".

وأوضح أن "الغاية من الزيارة هي الاجتماع لمتابعة تنفيذ المادة 11 من قانون الموازنة الخاصة بحصة إقليم كردستان وستكون هناك ثلاث جهات حاضرة هي وزارتا المالية والنفط الاتحاديتان وديوان الرقابة المالية".

وكان التحالف الديمقراطي الكردستاني قد أكد، الجمعة الماضية، أن حكومة إقليم كردستان سلمت جميع البيانات الخاصة بأعداد الموظفين والنفط والإيرادات والمنافذ الى الحكومة الاتحادية.

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