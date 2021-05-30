شرطة نجدة بغداد ترد على انباء احالة مديرها إلى الأمرة

2021/05/30 | 17:29 - المصدر: NRT عربية

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اللواء عبدالكريم الغراوي

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نفت مديرية شرطة نجدة محافظة بغداد، الاحد، احالة مديرها اللواء عبدالكريم الغراوي إلى الأمرة، مؤكدة ان الغراوي مستمر في عمله.

وقالت المديرية في بيان اليوم، (30 ايار 2021)، انه "نشرت عدد من المؤسسات الاعلامية المحلية اليوم خبرا غير دقيق مفاده ان مدير شرطة نجدة العاصمة بغداد اللواء عبد الكريم الغراوي تم احالته للأمرة".

وأضافت المديرية "ونحن بدورنا نكذب هذا الخبر ونؤكد ان مدير النجدة مستمر في عمله ولاصحة لما تداولته المؤسسات الاعلامية وبعض صفحات الفيس البوك، وندعو جميع المؤسسات الاعلامية والاخوة المدونيين في مواقع التواصل الاجتماعي الى توخي الحذر في نقل الاخبار والتأكد من الجهات الرسمية قبل نشر تلك الاخبار".

وتداولت بعض المواقع في وقت سابق، خبرا مفاده اعفاء قائد نجدة بغداد اللواء عبدالكريم اسماعيل من منصبه واحالته الى امرة وزارة الداخلية بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بسبب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فتاة اتصلت به شخصيا وسهل مرورها اثناء وقت حظر التجوال.

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