عمليات البصرة تتخذ اجراء سريعا بعد مقتل شخص في نزاع عشائري

2021/05/30 | 17:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت القوات الامنية، الاحد، من اعتقال مجموعة متهمة بقتل احد المواطنين في البصرة، على خلفية نزاع عشائري.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية (30 أيار 2021)، انه "بعد ساعة من جريمة قتل طالت احد المواطنين شمال البصرة، على خلفية نزاع عشائري، توصلت القوات الامنية الى الجناة حيث اعتقلت 4 متورطين بقتل المواطن الذي ينتمي لاحد اطراف النزاع".

واكد المصدر ان "قوة من لواء مغاوير قيادة عمليات البصرة هي من قامت بتنفيذ الواجب".

وأكد مصدر امني، في وقت سابق من اليوم الاحد، مقتل مواطن اثر وقوع نزاع مسلح بين عشيرتين في منطقة كرمة علي شمالي البصرة.

وقال المصدر لـNRT عربية، ان "أحد المواطنين لقي مصرعه اثر نزاع عشائري في منطقة كرمة علي شمال البصرة".

واضاف ان "قائد عمليات المحافظة يتواجد الان في المنطقة التي تشهد النزاع، مشيرا الى استمرار المواجهات بين العشيرتين منذ اندلاعها صباح اليوم".

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