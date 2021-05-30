الزراعة: الصولة على المنافذ حدت من تهريب المنتجات بنسبة 50 بالمئة

2021/05/30 | 17:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، قرب انطلاق الخطة الزراعية الصيفية، وفيما أشارت إلى أنها وفرت 24 مادة زراعية محلياً، أكدت أن صولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حدت من عمليات تهريب المنتجات بنسبة 50%.وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القطاع الزراعي يعتمد كلياً على المياه ويتم توفيرها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية التي استثمرت أمطار الأعوام المنصرمة عبر احتواء الموجات الفيضانية وتحويلها إلى السدود واليوم في موسم الشح نقطف ثمار ذلك".وأضاف، أن "ما يلاحظ من شح مياه دجلة والفرات سيتم تجاوزه بعد تعويضه من خزين المياه عبر الخطة الزراعية التي تم إقرارها ولم يتبق سوى أسبوع إلى 10 أيام لانطلاقها وإطلاق المياه، لتكون الخطة الزراعية متكاملة".وفيما يخص الخطة الشتوية، أكد النايف، أن "الخطة الشتوية مؤمنة، لكن يجب أن تكون هناك مفاوضات مع الجانبين التركي والإيراني حتى يتم ضمان المستحقات المائية لإدامة المخزون المائي".وحول الرزنامة الزراعية، علق النايف، أن "الوزارة لديها رزنامة زراعية ومنتج محلي، ولديها أكثر من 24 مادة زراعية موفرة محليا"، مشيراً إلى أن "هناك مشكلة تتمثل في التهريب والتي تعد آفة بل جرثومة أثرت على القطاع الزراعي بشكل كامل".وبين، أن "صولة رئيس الوزراء على المنافذ في المناطق الوسطى والجنوبية، حدت من التهريب بنسبة اكثر من 50%، ولم يتبق سوى منافذ اقليم كردستان المفتوحة رسميا". وأكد، أن "منافذ كردستان تدخل منها السلع بشكل رسمي وتأخذ جمركاً من المهرب"، موضحاً أن "ملف كردستان سياسي وليس فنيا، بمعنى أنه أكبر من وزارة الزراعة".

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