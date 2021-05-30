2021/05/30 | 17:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحراء الانبار وغربي نينوى.. مداهمة أوكار لداعش والاطاحة بمسؤول اسرى وقتلى التنظيم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/30 | 17:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحراء الانبار وغربي نينوى.. مداهمة أوكار لداعش والاطاحة بمسؤول اسرى وقتلى التنظيم ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحراء الانبار وغربي نينوى.. مداهمة أوكار لداعش والاطاحة بمسؤول اسرى وقتلى التنظيم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).