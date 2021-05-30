2021/05/30 | 17:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس,(أ ف ب) – يُسمح اعتباراً من الاثنين لجميع السكان البالغين في فرنسا بتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، وهي مرحلة مهمة لتجنّب طفرة وبائية جديدة في موازاة تخفيف تدريجي للقيود في البلاد.وكان الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً الفئة العمرية الأخيرة التي ينبغي ضمها بدون شروط الى حملة التطعيم التي توسّعت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تفتح مجال التلقيح ضد فيروس كورونا للجميع) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تفتح مجال التلقيح ضد فيروس كورونا للجميع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).