قتيلان وعشرون جريحا في عملية إطلاق نار في ولاية أمريكية 

2021/05/30 | 17:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميامي,-(أ ف ب) – قتل شخصان وأصيب عشرون على الأقل بجروح الأحد حين قامت مجموعة من ثلاثة أفراد بـ”إطلاق النار عشوائيا على حشد” خارج قاعة كانت تستضيف حفلا موسيقيا في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، على ما أفادت الشرطة المحلية.وحصلت عملية إطلاق النار باكرا صباح الأحد أمام قاعة بلياردو في مركز تجاري قرب حدائق […]

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