كاتانيتش يعلن قائمة العراق للتصفيات المزدوجة

2021/05/30 | 17:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن السلوفيني سيرتشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي، القائمة النهائية لأسود الرافدين الذين سيخوضون المباريات الثلاث المتبقية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وضمت القائمة كلًا من:

– حراسة المرمى: جلال حسن وفهد طالب واحمد باسل.

– خط الدفاع: علاء مهاوي ومصطفى محمد وأحمد إبراهيم وسعد ناطق وعلي فائز وميثم جبار وكرار عامر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل.

– خط الوسط: أمجد عطوان وصفاء هادي وبشار رسن ومحمد قاسم وعلي حصني وسجاد جاسم وإبراهيم بايش وهمام طارق وشيركو كريم وحسين علي.

– خط الهجوم: علاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومهند علي ومحمد داود.

يشار إلى أن منتخب العراق بقيادة السلوفيني سيرتشكو كاتانيتش، يتصدر المجموعة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، برصيد 11 نقطة جمعهم من 5 مباريات حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في 2.

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