2021/05/30 | 17:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدَ عماد محمد، مدرب منتخب العراق للشباب، اليوم الأحد، أن قرعة كأس العرب متوازنة، مشيرا إلى أن البطولة ستكون فرصة لاختبار اللاعبين المحترفين.

وأُجريت أمس السبت قرعة كأس العرب لكرة القدم للشباب، تحت 20 عاما، وأسفرت عن وقوع العراق في المجموعة الثالثة رفقة السنغال ولبنان وجزر القمر.

وقالَ عماد محمد: “البطولة العربية ستكون أفضل تحضير لنا بمواجهة منتخبات قوية ومتطورة، نطمح لإعطاء اللاعبين الثقة الكاملة وزيادة خبرتهم قبيل الدخول في تصفيات كأس آسيا للشباب”.

وأردف: “البطولة ستكون فرصة لاختبار اللاعبين المحترفين واختيار أبرزهم من أجل تدعيم صفوف المنتخب الأول وتكوين توليفة وطنية مميزة تخدم الكرة العراقية في السنوات المقبلة”.

وزاد: “المنتخب صعّد من وتيرة تحضيراته الفنية، ومن بعدها سندخل معسكرا داخليا في العاصمة بغداد قبل السفر إلى مصر في الحادي عشر من الشهر المقبل لخوض مباريات البطولة العربية”.

وأتم: “أقمنا محاضرة تحكيمية للاعبين بإشراف الحكمين الدوليين علي صباح وزيد ثامر، لشرح التعديلات الجديدة لقانون كرة القدم، وأشكر لجنة الحكام على دعمها المستمر للمنتخبات الوطنية”.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العرب للشباب بمصر، خلال الفترة من 20 يونيو/حزيران حتى 6 يوليو/تموز، وستجمع المباراة الافتتاحية بين منتخبي مصر والنيجر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عماد محمد: قرعة كأس العرب للشباب متوازنة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عماد محمد: قرعة كأس العرب للشباب متوازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).