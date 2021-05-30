سوزا: البحرين يملك تشكيلة متجانسة.. وهذه الإشادة تحفزنا

2021/05/30 | 17:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد البرتغالي هيليوا سوزا، مدرب منتخب البحرين، جاهزية الأحمر لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023.

وتستضيف البحرين منافسات مجموعتها الثالثة، التي تضم إيران والعراق وكونج كونج وكمبوديا، خلال الفترة من 3 حتى 15 يونيو/حزيران المقبل.

وقال هيليو سوزا في تصريحات صحفية اليوم، إن اللاعبين قدموا أداء ممتازا خلال الفترة الماضية، والتي شهدت ودية دولية كانت أمام أوكرانيا في أوكرانيا وانتهت بالتعادل (1-1) وأخرى مع ماليزيا وفاز فيها الأحمر (2-0).

وأضاف “حصلنا على إشادة من مدرب المنتخب الماليزي الذي أثنى على أداء الأحمر، وهذه الإشادة بمثابة دافع وتحفيز لتقديم الأفضل دائما”.

وتابع “كنا نمني النفس في حضور الجماهير البحرينية لمؤازرة المنتخب، لكن الظروف الراهنة ستحول دون ذلك، لكن التفاعل الكبير من قبل الجماهير مع المنتخب قبل التصفيات، يبعث على الأمل والتفاؤل بتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات الثلاث المتبقية”.

وأكد مدرب البحرين أن “الأحمر” يملك تشكيلة متجانسة وتوليفة ممتازة، متمنيا التوفيق في الظهور الإيجابي خلال التصفيات المزدوجة.

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