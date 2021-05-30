2021/05/30 | 17:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني أوضح محافظ، أسعد العيداني، اليوم الأحد، سبب سوء الخدمات بقضاء شط العرب، عازيا ذلك إلى أن الشركات الملتزمة للمشاريع وهمية وأخرى غير كفوءة.وأقر العيداني، في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، بـ”سوء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العيداني يوضح سبب سوء خدمات قضاء شط العرب: شركات وهمية وأخرى غير كفوءة المركز الخبري الوطني.

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