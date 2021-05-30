نجدة بغداد تكشف حقيقة اعفاء قائدها من منصبه

2021/05/30 | 17:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم الاحد، بياناً توضح فيه حقيقة أنباء اعفاء قائدها من منصبه.

وقالت المديرية، في بيان صحفي ان “بعض المؤسسات الاعلامية المحلية نشرت اليوم خبرا، غير دقيق مفاده ان مدير شرطة نجدة العاصمة بغداد اللواء عبد الكريم الغراوي تم احالته للأمرة”.

واوضحت المديرية ان “مدير النجدة مستمر في عمله ولا صحة لما تداولته المؤسسات الاعلامية وبعض صفحات الفيس البوك”، داعية جميع المؤسسات الاعلامية والمدونين في مواقع التواصل الاجتماعي الى “توخي الحذر بنقل الاخبار والتأكد من الجهات الرسمية قبل نشر تلك الاخبار”.

يشار الى ان وسائل اعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبرا مفاده ان وزارة الداخلية، أعفت في وقت سابق قائد شرطة نجدة بغداد اللواء عبد الكريم اسماعيل من منصبه وإحالته الى مديرية الأمرة.

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