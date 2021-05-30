شرطة البصرة تصدر توضيحاً بشأن فيديو لمجموعة مسلحة في المحافظة

2021/05/30 | 17:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت شرطة محافظة البصرة، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة مسلحة في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان صحفي، إنه “انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الشباب باطلاق العيارات النارية في الهواء في منطقة حمدان”.

وأضافت القيادة، “نود ان نوضح ان المقطع قديم يعود لعام ٢٠١٩ في منطقة صناعية حمدان و هوعبارة عن مخازن وبعيدة عن الاحياء السكنية، وان الشخص الذي يقوم بالتهديد واطلاق العيارات النارية تم القاء القبض عليه وموقوف حاليا وفق احكام المادة ٢٤ /اسلحة”.

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