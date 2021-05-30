الحرس الثوري الايراني: تفكيك خلية إرهابية بالقرب من الحدود العراقية

2021/05/30 | 17:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن تفكيك خلية إرهابية جنوبي محافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب إيران)، وقتل اثنين من عناصرها.وكشفت العلاقات العامة بمقر “حمزة سيد الشهداء” التابع للحرس الثوري […]

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