كانتي: لن أكون مرشحا لنيل الكرة الذهبية

2021/05/30 | 17:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نأى الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي، بنفسه عن دخول قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

ونجح كانتي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع البلوز، هذا الموسم، عقب إسقاط مانشستر سيتي في المباراة النهائية بنتيجة هدف دون رد.

وقال كانتي، في تصريحات لإذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، عقب النهائي: “الفوز بدوري الأبطال أمر مدهش”.

وأضاف: “إننا فزنا بهذه البطولة نتيجة الكثير من الجهد، وبعد تخطي الكثير من الصعوبات خلال الموسم”.

وتابع كانتي: “الفوز بجائزة رجل المباراة النهائية أمر ثانوي.



الشيء الأهم عمل المجموعة بأكملها.



يا له من فخر وفرح”.

وأردف: “لقد كافحنا من أجل التأهل إلى النهائي، كما أننا عانينا اليوم وحصلنا على مكافأة”.

واختتم: “من المحتمل ترشحك لجائزة الكرة الذهبية هذا العام؟ لا..



في الوقت الحالي نحن نستمتع بلقب دوري أبطال أوروبا، وسأنضم قريبًا إلى منتخب فرنسا وآمل أن أفوز معه بلقب اليورو أيضًا”.

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