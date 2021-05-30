2021/05/30 | 17:52 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي لمسؤولة أممية: الحكومة العراقية قادرة على تأمين الانتخابات.. مراقبتكم تمنح الاطمئنان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/30 | 17:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي لمسؤولة أممية: الحكومة العراقية قادرة على تأمين الانتخابات.. مراقبتكم تمنح الاطمئنان) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي لمسؤولة أممية: الحكومة العراقية قادرة على تأمين الانتخابات.. مراقبتكم تمنح الاطمئنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).