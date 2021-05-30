الكعبي للبعثة الأممية: الحكومة قادرة على تأمين مراكز الاقتراع

2021/05/30 | 17:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، اليوم الاحد، للبعثة الاممية، قدرة الحكومة على تأمين مراكز الاقتراع، فيما بين ان مجلس النواب انتهى من منظومة التشريعات الضامنة لاجراء الانتخابات […]

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