تنشط بثلاث محافظات.. الأمن يفكك شبكة لتزوير اللوحات المرورية

2021/05/30 | 18:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت مفارز الأمن الوطني، اليوم الأحد، من تفكيك شبكة لتزوير اللوحات المرورية في محافظة ديالى.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى وبعد استحصال الموافقات القانونية والتنسيق مع مديريتي أمن كركوك وصلاح الدين تمكنت من اعتقال اربعة اشخاص يشكلون شبكة لتزوير اللوحات المرورية والاوراق الثبوتية للعجلات".

وأضافت، أنهم "يتوزعون في محافظات (ديالى وكركوك وصلاح الدين) وضُبطت بحوزتهم لوحات ومعاملات مرورية مزورة، وعدد من إجازات السوق فضلا عن طابعات وكاميرات واجهزة حاسوب تستخدم للتزوير".وأشارت إلى "تدوين اقوالهم اصولياً واحالتهم الى الجهات القضائية، بعد اعترافهم بارتكاب عمليات الاحتيال على المواطنين مقابل استحصال مبالغ مالية".

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