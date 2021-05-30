كركوك .. افتتاح مستشفى الاورام السرطانية

2021/05/30 | 18:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح اليوم الاحد في مدينة كركوك مستشفی الاورام السرطانية بحضور محافظ كركوك ومدير عام صحة كركوك وفريق عمل ودعم اعادة الاستقرار في العراق ويضم (سفارات المانيا وفرنسا والدنمارك ) ومديرة مكتب كركوك لبعثة اليونامي ومدير مركز كركوك للاورام السرطانية .

ويتكون المستشفی من ثلاث طوابق وبسعة 100سرير وادارة وردهات وبكلفة مليار و400 مليون دينار ضمن موازنة العام 2019.

PUKmedia / كركوك /رزكار شواني

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