الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحقق نسبا متقدمة في تحريك المشروعات الاستثمارية المتلكئة

2021/05/30 | 18:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، تحقيق نسب متقدمة في تحريك المشروعات الاستثمارية المتلكئة، فيما اعلنت عن القطاعات التي تناولتها. وذكرت الأمانة في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان […]

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