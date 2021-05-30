بالوثيقة ..التربية تؤكد ضرورة التزام إدارات المدارس بما جاء في اعماماتها المتعلقة بتكييف المناهج الدراسية وتحذر ادارات المدارس المخالفة بتحمل المسؤولية كاملة

2021/05/30 | 18:10 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

قالت الوزارة، في بيان اليوم الاحد ، إنها الزمت إدارات المدارس التابعة للمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بالتقييد التام بقرار "تكييف" المناهج الدراسية للصفوف المنتهية وغير المنتهية، وذلك ضمن سلسلة إجراءاتها لتنظيم الدراسة في العام الدراسي الحالي 2020 2021 .

وذكر بيان الوزار...

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