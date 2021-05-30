2021/05/30 | 18:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجلت وزارة الصحة اليوم السبت 3474 اصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك بفعل انخفاض عدد الفحوصات 32190 فحص.

واظهر الموقف الوبائي تسجيل 4365 حالة شفاء، فضلا عن 17 حالة وفاة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف وبائي جديد للعراق… الاصابات ضمن الانخفاض المبرر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف وبائي جديد للعراق… الاصابات ضمن الانخفاض المبرر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).